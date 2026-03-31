Israël suspend ses achats d’armement auprès de la France

Le ministère israélien de la Défense a annoncé ce mardi la suspension de tout achat d’armements auprès de la France. Cette décision, prise par le directeur général du ministère, le général de division (réserviste) Amir Baram, s’inscrit dans une politique plus large visant à réduire la dépendance vis-à-vis de pays considérés comme hostiles et à renforcer l’autonomie d’Israël en matière de défense.

Selon la chaîne 12, le ministère entend désormais privilégier les contrats avec les industries locales et avec des pays partenaires jugés « amis », dans le cadre d’un effort de consolidation de la production nationale d’armement.

Cette mesure intervient dans un contexte de tensions croissantes avec Paris. Depuis le début du conflit actuel, la France a pris plusieurs initiatives défavorables à Jérusalem, notamment en interdisant la participation de responsables israéliens à des salons et conférences sur la sécurité sur son territoire et en soutenant des appels à un embargo sur les armes contre Israël à l’ONU.

Le ministère israélien affirme que cette réorientation budgétaire vers la production nationale constitue une réponse aux enseignements tirés des récents combats et vise à garantir l’indépendance stratégique d’Israël. « Les contrats seront désormais dirigés vers nos capacités locales et nos partenaires fiables », a précisé un porte-parole du ministère.

Cette décision marque un tournant dans les relations militaires entre Israël et la France, tout en s’inscrivant dans la stratégie plus large de Jérusalem de renforcer ses capacités de défense internes.