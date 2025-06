Israël-Syrie : des négociations directes révèlent des perspectives de paix inédites

Articles recommandés -

Un dialogue secret entre la Syrie et Israël se dessine, ouvrant la voie à une possible normalisation des relations entre les deux pays ennemis de longue date. "La connexion entre Israël et la Syrie pourrait être très significative", ont déclaré dimanche des sources syriennes impliquées dans ces discussions à la chaîne israélienne Kan.

Des demandes syriennes ciblées

Contrairement aux attentes, la question du plateau du Golan ne figure pas au cœur des revendications syriennes actuelles. La principale exigence de Damas porte sur le retrait israélien du sud de la Syrie, où Tsahal est présente depuis décembre dernier. "La question du Golan ne fait pas du tout l'objet de discussions pour le moment. C'est encore trop tôt, mais les Américains sont un facteur clé ici", confie un responsable syrien.

Le nouveau régime syrien dirigé par Ahmed al-Sharaa se positionne clairement contre l'Iran et les organisations terroristes que sont le Hezbollah, le Jihad islamique et le Hamas, marquant une rupture majeure avec l'ancien régime d'Assad.

Trump ouvre la voie diplomatique

L'administration Trump semble jouer un rôle déterminant dans ce rapprochement. Le président américain a récemment levé certaines sanctions contre la Syrie et n'a pas exclu son adhésion aux Accords d'Abraham. "L'Iran était le problème principal, elle bloquait un nouveau cycle d'Accords d'Abraham", a déclaré Trump à Fox News, suggérant que l'affaiblissement de Téhéran ouvre de nouvelles possibilités diplomatiques.

L'émissaire américain en Syrie, Tom Barrack, confirme cette dynamique en évoquant un "discours calme" entre le nouveau gouvernement syrien et Israël sur plusieurs dossiers, notamment les questions frontalières et la présence militaire israélienne sur le territoire syrien.

Rencontres au sommet en perspective

Deux visites cruciales aux États-Unis sont programmées : celle du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou le mois prochain, puis celle du président syrien Ahmed al-Sharaa à New York en septembre pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Une rencontre en marge de cette assemblée n'est pas exclue par les sources damascènes.

Parallèlement, la Syrie se prépare à accueillir le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dans ce qui constituerait une visite historique témoignant de la réintégration progressive de Damas sur la scène régionale.

Des conditions d'accord se précisent

Selon des sources libanaises citées par la chaîne LBCI, les conditions syriennes pour un accord de paix incluent la reconnaissance israélienne du régime d'al-Sharaa, le retrait des troupes israéliennes du sud de la Syrie où elles sont depuis depuis décembre, l'arrêt des frappes israéliennes, des arrangements sécuritaires dans le sud syrien et des garanties américaines. En contrepartie, la Syrie reconnaîtrait la souveraineté israélienne sur le Golan.

Cette évolution diplomatique majeure, soutenue par Washington et facilitée par l'affaiblissement de l'Iran, pourrait redessiner la carte géopolitique du Moyen-Orient et offrir une issue à des décennies de conflit.