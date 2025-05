Israël : trois Israéliens ayant prêté allégeance à Daesh arrêtés pour avoir planifié un attentat

Trois suspects résidant dans la ville arabe israélienne d'Arara, dans le nord du pays, ont été arrêtés pour avoir prêté allégeance à Daesh et planifié des activités terroristes en Israël, ont annoncé lundi la police et le Shin Bet dans un communiqué conjoint.

L'enquête menée par les services de sécurité intérieure et la police a révélé qu'en janvier dernier, les trois suspects - deux majeurs et un mineur - s'étaient heurtés à des agents de la police des frontières. Suite à cette confrontation, ils ont pris contact avec un agent étranger et ont décidé de s'en prendre aux Juifs.

L'investigation a également établi qu'ils avaient reçu des instructions de membres de Daech en Syrie sur la fabrication d'explosifs artisanaux. Ils ont même procédé à des tests d'explosion en terrain découvert, dans l'intention de confectionner une charge explosive puissante pour s'attaquer aux forces de sécurité.

YOUNIS AL-BAYATI / AFP

À l'issue des opérations d'enquête du Shin Bet et des policiers du district côtier, le parquet du district de Haïfa a déposé un acte d'accusation aggravé contre les suspects, assorti d'une demande de détention provisoire jusqu'à la fin de la procédure.

Une source du Shin Bet a déclaré : "Cette enquête révèle une fois de plus le tableau préoccupant de l'élargissement de la tendance à l'implication de mineurs parmi les Arabes israéliens dans le terrorisme ces derniers temps. Le service de sécurité général considère avec la plus grande gravité toute implication de citoyens israéliens dans des activités qui mettent en péril la sécurité de l'État."

Un responsable de la police a précisé que "la police israélienne, en collaboration avec le service de sécurité général, continuera d'agir avec détermination et une tolérance zéro contre toute tentative de porter atteinte aux citoyens de l'État d'Israël. L'arrestation du mineur qui planifiait de commettre un attentat résulte d'une activité de renseignement précise et d'une réaction rapide des forces de sécurité. Quiconque choisira la voie du terrorisme sera appréhendé, arrêté et traduit en justice."