Israël : un adolescent de 16 ans arrêté pour espionnage au profit de l'Iran contre rémunération

Un mineur de 16 ans résidant dans la région de la Shéphélah (région située entre la plaine côtière et la Judée-Samarie) a été arrêté pour avoir effectué diverses missions pour des agents iraniens en échange d'argent, selon un communiqué conjoint publié vendredi par les porte-parole de la police et du Shin Bet.

Dans le cadre d'une opération conjointe du Service de sécurité intérieure (Shin Bet) et de l'unité de lutte contre la fraude et la cybercriminalité du district central de la police israélienne, un citoyen israélien mineur de 16 ans, résidant dans la région de la Shéphélah, a été arrêté en mai 2025 pour enquête sur des soupçons d'infractions à la sécurité.

L'enquête a révélé que depuis plusieurs mois, le suspect était en contact avec des agents terroristes iraniens sur internet, qui lui avaient demandé d'acheter un nouveau téléphone portable et d'y installer une application spécifique pour communiquer avec eux.

Police israélienne

L'enquête a également montré que, dans le cadre de cette relation, le suspect a réalisé plusieurs missions sous la direction de ses opérateurs iraniens, notamment la dissimulation d'argent, la photographie de sites, l'impression d'affiches, et la combustion d'un document et d'un billet portant des inscriptions critiquant le Premier ministre, le tout en échange d'argent. De plus, lors d'un séjour à l'étranger, ses contacts lui ont proposé de les rencontrer.

Concernant ses relations avec les agents terroristes iraniens, le suspect a signalé l'existence de ce contact aux autorités, mais après cette démarche, il a sciemment continué à collaborer avec des agents iraniens cherchant à nuire à l'État d'Israël en temps de guerre.

Une source sécuritaire a déclaré : "Les autorités de sécurité recommandent aux parents de sensibiliser les adolescents aux dangers de la navigation sur internet et des contacts avec des étrangers qui leur demandent des informations ou leur proposent d'effectuer des activités et des missions contre rémunération."