Israël : un habitant de Beer-Sheva accusé d'espionnage au profit de l'Iran

Doron Buchobza, un résident de Beer-Sheva, a été inculpé dimanche pour avoir établi des contacts avec des agents iraniens et leur avoir proposé de vendre des informations sensibles. Selon l'acte d'accusation, il aurait affirmé avoir accès au Centre de recherche nucléaire du Néguev à Dimona et aurait photographié des installations sécurisées. L'homme a été arrêté le mois dernier lors d'une opération conjointe de l'unité Lahav 433 et du Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien). L'enquête a révélé que Buchobza entretenait des relations avec des services de renseignement iraniens depuis plusieurs mois et effectuait des missions sous leur direction en échange d'argent.

"Le Shin Bet et la police israélienne mettent en garde les citoyens contre tout contact avec des entités étrangères de pays ennemis ou des sources non identifiées, et encore moins contre l'exécution de missions pour elles en échange d'un paiement", indique le communiqué conjoint des autorités.

Selon l'acte d'accusation, Buchobza aurait initié le contact en décembre 2024 via Telegram avec des profils iraniens. Lorsque son interlocuteur lui a demandé pourquoi il souhaitait collaborer, il aurait invoqué des difficultés financières et son mécontentement envers le gouvernement.

Pour prouver sa bonne foi, le suspect aurait d'abord envoyé une vidéo de la rue, puis des images de produits en supermarché avec leurs prix, recevant respectivement 250 et 500 shekels. Il se serait ensuite présenté comme un "ingénieur en électronique travaillant au réacteur de Dimona" et aurait partagé des informations tirées de la page Wikipédia du centre de recherche nucléaire.

L'accusé aurait également transmis des photos d'une armoire de télécommunications de son véritable lieu de travail, pour lesquelles il aurait reçu 2 500 shekels.

Après avoir appris l'arrestation de deux soldats soupçonnés d'espionnage pour l'Iran, Buchobza aurait temporairement interrompu les communications, avant de reprendre contact et d'avertir son interlocuteur iranien d'une possible attaque imminente contre des installations nucléaires iraniennes.