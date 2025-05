Israël : un habitant de Jérusalem-Est arrêté pour incitation au terrorisme sur les réseaux sociaux

Des policiers du district de Jérusalem ont arrêté jeudi matin un habitant d'Issawiya, à Jérusalem-Est, âgé de 19 ans, soupçonné d'incitation au terrorisme, après avoir publié sur les réseaux sociaux des contenus appelant à des incendies criminels et des actes de vengeance dans le contexte des incendies dans les montagnes de Jérusalem. Lors de l'enquête ouverte au commissariat de Shalem, les policiers ont découvert des publications choquantes où il était notamment écrit : "Dieu, fais que ton vent soit fort et réduise leurs corps en poussière... Ils ont détruit et dévasté les terres musulmanes".

Dans une autre publication, le jeune homme a partagé une photo d'un incendie au complexe Yad LaShiryon à Latrun et a écrit : "Israël brûle - Dieu, venge-nous !". Après avoir identifié le suspect, le jeune homme a été arrêté par les policiers du commissariat de Shalem et la police aux frontières de Jérusalem, puis transféré pour interrogatoire.

Par ailleurs, la police a rapporté qu'hier soir, un autre habitant de Jérusalem-Est a été arrêté après avoir été surpris en train de mettre le feu à un champ dans le sud de la ville. Il a été présenté jeudi devant un tribunal et sa détention a été prolongée jusqu'au 4 mai.

La police a détecté ces deux derniers jours une vague sans précédent d'incitation à la haine et au terrorisme sur les réseaux sociaux palestiniens, comprenant des appels explicites aux habitants de Jérusalem-Est et de Judée-Samarie à sortir et allumer des incendies, comme acte de vengeance pour la guerre à Gaza. Parmi les messages publiés : "Chaque arbre qui brûle est une malédiction qui les poursuit... N'ayez pas pitié d'eux".

La police souligne qu'elle continuera d'agir par tous les moyens, y compris la surveillance des réseaux sociaux, afin d'identifier les personnes incitant à la violence et les poursuivre en justice. Les forces de police, la police aux frontières, les pompiers et les services d'urgence continuent d'opérer sur le terrain pour obtenir un contrôle total sur les foyers d'incendie et permettre le retour chez eux des habitants évacués.