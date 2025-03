Israël : un projet d'attentat à la voiture-bélier contre des soldats déjoué

Les services de sécurité intérieure (Shin Bet) et la police israélienne ont annoncé avoir déjoué une tentative d'attentat à la voiture-bélier visant des soldats de Tsahal. Le suspect, Jihad Zariqat, un résident de Kafr Kanna identifié comme sympathisant du Hamas, a été interpellé en février. Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert en sa possession plusieurs éléments incriminants : des testaments rédigés de sa main, des manuels du Hamas détaillant des méthodes pour perpétrer des attaques, ainsi que divers documents à caractère nationaliste.

Selon les autorités, l'investigation a révélé que Zariqat "avait pris la décision de commettre un attentat à la voiture-bélier contre des soldats israéliens et avait même tenté de mettre son plan à exécution". Le parquet du district Nord devrait déposer un acte d'accusation contre lui ce jeudi.

Dans un communiqué conjoint, le Shin Bet et la police ont souligné qu'ils "considèrent avec la plus grande gravité l'implication de citoyens israéliens dans des activités menaçant la sécurité de l'État et de ses citoyens", affirmant qu'ils "continueront d'agir pour traduire pleinement en justice les personnes impliquées dans ces activités". Cette arrestation s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue des services de sécurité israéliens, qui ont récemment déjoué plusieurs projets d'attentats, notamment une tentative d'attaque par arme à feu à Jérusalem durant le Ramadan.