Israël : 2 blessés dont un grave dans une attaque au couteau dans le sud, le terroriste neutralisé

Un Israélien de 50 ans a été gravement blessé, jeudi, dans une attaque au couteau au carrefour de Beit Kama, près de Rahat, aux abords de l'autoroute 6, a rapporté le service d'urgences Magen David Adom. L'incident s'est déroulé au sein d'un café situé dans l'enceinte d'une station-service. Le terroriste a été immédiatement neutralisé sur les lieux par sa victime.

Le porte-parole de la police, Eli Levi, a signalé que, outre la victime dans état critique, deux autres personnes ont été blessées. Le chef de la police, le commissaire général Yaakov Shabtai, a révélé sur le site de l'attentat que le terroriste, un homme de 23 ans, a passé sa jeunesse dans la bande de Gaza jusqu'à ses 18 ans. "Il a déménagé en Israël il y a quatre ans, où il a reçu un permis de séjour, s'est marié, et a ensuite perpétré l'attaque." D'après les enquêtes policières et les indices trouvés au domicile de l'agresseur, des indications préliminaires suggèrent qu'il envisageait de réaliser un attentat depuis un certain temps.