Israël : une journaliste de Jérusalem arrêtée pour avoir mis en ligne des vidéos faisant l'éloge des terroristes

Une journaliste âgée d'une trentaine d'années, résidente de la vieille ville de Jérusalem, a été arrêtée dimanche soir pour suspicion d'incitation à la haine et de soutien au terrorisme. Parmi les publications de la suspecte sur les réseaux sociaux, ont été trouvées des vidéos de terroristes, notamment une vidéo dans laquelle apparaît le cerveau des attaques du 7 octobre, Yahya Sinwar, avec la légende "Il voulait mourir en martyr".

Une enquête avait été ouverte ces dernières semaines par la police de Jérusalem, pour implication présumée dans la publication en ligne de contenu incitant à la haine et au soutien à une organisation terroriste. Les enquêteurs de la police ont découverts du contenu incitatif que la suspecte avait diffusé au cours des derniers mois, des vidéos de terroristes, dont celle dans laquelle apparaît Sinwar.

Une autre publication de la suspecte montre une photo du terroriste Izz al-Din al-Masalma tenant une arme aux côtés des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne. Al-Masalma est le terroriste qui a perpétré l'attentat au poste de contrôle des tunnels en décembre dernier, au cours duquel un garçon de 10 ans a été tué et trois personnes blessées. Après avoir fui vers Bethléem, il avait été arrêté par les forces de sécurité.

Les enquêteurs ont également eu accès à une photo de la compagne du terroriste Hassan Qatani, enveloppée dans un drapeau vert des Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, accompagnée de la légende suivante : "Mettez vos caméras à l'épaule et documentez la situation. Vous partez avec des fardeaux que vous ne pouvez plus porter". Dans d'autres publications, on peut voir des vidéos de terroristes des Brigades de Jénine avec la légende "Seul Dieu peut leur faire déposer les armes", et des terroristes du Jihad islamique palestinien faisant l'éloge de toutes les factions qui combattent "l'occupant".