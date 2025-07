Israël va fournir des systèmes d’eau potable à l’Ukraine via une nouvelle aide humanitaire

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé jeudi que son ministère allait fournir à l’Ukraine une nouvelle aide humanitaire sous la forme de systèmes d’eau potable destinés aux populations touchées par les bombardements russes.

Cette initiative a été communiquée à l’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk. L’aide sera mise en œuvre par MASHAV, l’agence israélienne de coopération internationale relevant du ministère des Affaires étrangères.

Financée par le budget du ministère, cette aide comprendra plusieurs systèmes de traitement et de distribution d’eau potable, chacun capable de desservir des dizaines de milliers de personnes. Les équipements seront installés dans les provinces de l’est de l’Ukraine, où les infrastructures ont été gravement endommagées par les attaques russes, provoquant d’importantes pénuries d’eau.

Ce nouveau soutien s’inscrit dans la continuité des efforts humanitaires entrepris par Israël depuis le début du conflit en février 2022. Depuis le déclenchement de la guerre, Israël a acheminé de l’aide par voie aérienne et terrestre, notamment des vivres, des médicaments, et d'autres biens essentiels. Un hôpital de campagne avait été mis en place dès les premières semaines du conflit. Plus récemment, au cours du premier trimestre 2025, des centaines d’unités de production d’électricité ont été distribuées dans les zones les plus touchées par les bombardements.

Par cette nouvelle initiative, Israël confirme sa volonté de rester un acteur engagé dans l’aide humanitaire internationale, en apportant un soutien concret à la population ukrainienne en détresse.