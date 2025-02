"J'ai donné instruction à mon ministère d'établir des relations avec le RN, les Démocrates de Suède et Vox" (Gideon Sa'ar)

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, s'est exprimé pour la première fois sur sa décision d'établir des relations formelles avec trois partis de droite européens - le Rassemblement national (France), Vox (Espagne) et les Démocrates de Suède.

Lors d'une rencontre avec les dirigeants de la communauté juive et des organisations pro-israéliennes en Belgique, qui s'est tenue à la fin de sa visite diplomatique à Bruxelles, Sa'ar a détaillé les raisons de ce changement significatif dans la politique étrangère israélienne.

"J'ai donné instruction à mon ministère d'établir des relations avec le Rassemblement national (France), les Démocrates de Suède et Vox (Espagne). Ces relations seront similaires à celles que nous entretenons avec n'importe quel autre parti politique", a déclaré le ministre. "Après avoir examiné la question et entendu l'avis des professionnels, je n'ai pas vu de raison de ne pas le faire. Bien au contraire."

Une évaluation au cas par cas

Le ministre a souligné que son ministère procède à une évaluation rigoureuse de chaque formation politique. "Nous examinons de manière responsable chaque parti au cas par cas. Nous vérifions leurs attitudes envers Israël et leur soutien à notre pays. Nous analysons également leurs positions concernant l'antisémitisme, le négationnisme de l'Holocauste et d'autres questions similaires."

Sa'ar a reconnu les origines controversées de certains de ces partis mais a insisté sur l'importance d'évaluer leurs actions actuelles. "Certains de ces partis ont des racines problématiques. Mais nous regardons leurs actes sur le terrain aujourd'hui. Dénoncent-ils ou excluent-ils les membres du parti qui tiennent des propos antisémites? C'est un indicateur substantiel."

Dialogue sur les questions de vie juive

Le ministre a également évoqué l'importance du dialogue sur les questions religieuses. "Nous menons un dialogue sur les questions de vie juive comme la circoncision rituelle et la shehita (abattage rituel). Nous ne voulons pas renoncer à des amis en Europe, mais nous ne voulons pas non plus légitimer des partis qui renforcent les phénomènes néo-nazis." Sa'ar a conclu en soulignant que, bien que la décision finale revienne au gouvernement israélien, un dialogue est maintenu avec les dirigeants des communautés juives sur ce sujet sensible. Cette décision marque un tournant dans la politique israélienne, qui avait jusqu'alors maintenu une distance officielle avec plusieurs formations d'extrême-droite européennes, malgré leurs positions souvent pro-israéliennes sur les questions de politique étrangère et de sécurité.