J.D. Vance qualifie d'"offensants et étranges" les votes de la Knesset sur l'annexion de la Judée-Samarie

Le vice-président américain J.D. Vance a exprimé ce jeudi son opposition catégorique au projet de loi israélien visant à appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, adopté en lecture préliminaire mercredi soir à la Knesset. Lors d’une déclaration avant son départ de l’aéroport Ben Gourion, J.D. Vance a qualifié le vote « d’étrange » et d’«offensant », dénonçant un « exercice politique stupide ».

« Nous ne permettrons pas à Israël d’annexer la Judée-Samarie », a-t-il martelé, ajoutant : « Nous n’avons pas été satisfaits de ce vote. »

Ce projet de loi historique, porté par le député Avi Maoz du parti Noam, a été adopté de justesse, malgré les pressions politiques et les efforts du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour le faire échouer. Cette position du Premier ministre a créé une dynamique paradoxale, où un gouvernement qualifié de « droite absolue » a finalement torpillé une mesure emblématique de la droite.

Au sein de la Knesset, seuls les partis sionistes religieux Otzma Yehudit, Noam et Israël Beiteinu ont soutenu la loi. Le Likoud, parti de Netanyahou, s’est majoritairement abstenu, à l’exception du député Yuli Edelstein. Le vote a également révélé des divisions au sein du parti Judaïsme de la Torah, certains députés votant pour, d’autres s’abstenant.

Quelques heures plus tôt, le secrétaire d'Etat américain qui fait route vers Isral avait lui aussi vivement critiqué l'adoption de projets, affirmant qu'ils mettaient en péril le cessez-le-feu à Gaza.

En échange de leur adhésion à son plan pour Gaza, le président Trump a en effet garanti à ses partenaires arabes de la région qu'il empêcherait toute application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie.