Javier Milei annoncera une liaison aérienne directe entre l'Argentine et Israël et le transfert de l'ambassade à Jérusalem

Le président argentin Javier Milei s'apprête à faire sensation lors de sa visite officielle en Israël. Attendu ce mercredi à la Knesset pour recevoir le prestigieux prix Genesis - surnommé le "Nobel juif" - il devrait profiter de son discours pour annoncer deux mesures historiques : l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays, la première depuis 1960, et le transfert de l'ambassade argentine de Herzliya vers Jérusalem.

Arrivé lundi pour une visite de quatre jours, le dirigeant libertarien a déjà rencontré mardi le président Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Avant de se rendre au Parlement israélien, Milei visitera la Cité de David en compagnie du ministre des Affaires étrangères Gideon Saar.

Le prix Genesis lui est accordée en reconnaissance de son "soutien sans équivoque à Israël dans l'une de ses périodes les plus difficiles". Le prix, d'une valeur d'un million de dollars, sera entièrement reversé par le président argentin à des causes liées à la défense de la liberté et à la lutte contre l'antisémitisme dans le monde.

Articles recommandés -

Cette visite intervient après un premier report il y a deux mois, annulé au dernier moment pour des "considérations internes". La dernière fois qu'un président argentin s'était rendu en Israël remonte à février de l'année dernière, quelques mois seulement après le massacre du 7 octobre. Milei s'était alors déplacé au kibboutz Nir Oz aux côtés de son homologue israélien pour soutenir les familles des victimes et des otages.

Élu en novembre 2022 à l'âge de 54 ans, Javier Milei a marqué l'histoire en devenant le premier libertarien au monde à accéder à la présidence d'un État. Fervent soutien d'Israël, il serait selon certains rapports actuellement engagé dans un processus de conversion au judaïsme, une information non confirmée.