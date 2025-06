Jérusalem : arrestation d'un Palestinien qui espionnait pour l'Iran contre rémunération

Une opération conjointe du Shin Bet et de la police israélienne a permis l'arrestation d'un habitant du quartier d'Issawiya, à Jérusalem-Est. Ce trentenaire est accusé d'avoir mené diverses missions pour les services de renseignement iraniens, moyennant rémunération et motivé par sa haine des Juifs. L'enquête révèle que le suspect avait accepté de perpétrer un attentat dans le centre d'Israël, déclarant qu'il "haïssait les Juifs et voulait tuer des Juifs et mourir en martyr". Les agents iraniens tentaient simultanément de recruter des membres de sa famille, notamment sa mère, pour étendre leurs opérations sur le territoire israélien.

Le prévenu a exécuté plusieurs tâches rémunérées. Il a notamment suspendu des banderoles au-dessus du tunnel Naomi Shemer avec l'inscription "Bibi dictateur, nous ne sommes pas de mauvaises herbes, Ronen Bar nous te soutenons", percevant plusieurs milliers de shekels. Il a également collecté des renseignements sur des sites stratégiques de Jérusalem incluant le mur des Lamentations, le marché Mahane Yehuda et le centre-ville, recevant des centaines de shekels pour ces informations. Parmi ses autres activités figuraient l'incinération d'uniformes militaires israéliens contre rémunération, la photographie de prix dans un supermarché jérusalémite, ainsi que l'installation de panneaux signalétiques.

Ses manipulateurs iraniens lui avaient confié des missions plus graves, déjouées par son arrestation : commettre un attentat meurtrier, incendier une forêt contre plusieurs milliers de shekels, et transférer des armes vers la Judée-Samarie. Une perquisition à son domicile a permis la saisie des sommes versées, de bombes de peinture, de deux pistolets airsoft et de substances suspectes. Le parquet de Jérusalem prépare un acte d'accusation pour infractions sécuritaires graves.