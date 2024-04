Jérusalem : huit personnes arrêtées pour des chants de soutien au Hamas sur le mont du Temple

La police israélienne a arrêté quatre résidents de Jérusalem-Est et quatre du nord d'Israël pour avoir scandé des chants de soutien au Hamas et incité à la violence sur le mont du Temple pendant les prières de l'aube à la mosquée Al-Aqsa ce vendredi matin, le dernier du ramadan, selon un communiqué de la police. Des images publiées par les médias palestiniens puis sur les réseaux sociaux montrent un groupe se pressant devant le Dôme du rocher après les prières, scandant des slogans glorifiant le Hamas : "par l'esprit et le sang, nous te rachèterons Al-Aqsa".

Police Spokesperson

"Ces vils instigateurs et partisans du terrorisme sont des résidents de l'État d'Israël qui profitent d'une occasion religieuse et utilisent un lieu saint de prière pour inciter et soutenir le terrorisme et les terroristes", a déclaré la police israélienne. "Ces personnes jettent le discrédit sur les résidents musulmans d'Israël et nous appelons tous ceux qui s'opposent au terrorisme et à l'incitation au terrorisme à agir pour empêcher que des incidents similaires ne se produisent dans un lieu saint".

Jeudi soir, un suspect âgé d'une vingtaine d'années a été arrêté dans la vieille ville de Jérusalem en possession d'un drapeau de l'organisation terroriste du Jihad islamique. Ces derniers jours, deux autres personnes qui incitaient à la haine et soutenaient le terrorisme ont également été appréhendées dans le même secteur. Vendredi dernier, ce sont 23 suspects qui ont été arrêtés pour les mêmes raisons après les prières.

Police Spokesperson

Des milliers de fidèles ont assisté aux prières du matin, et 3 600 membres des services de sécurité ont été déployés dans la vieille ville de Jérusalem en prévision des tensions attendues en ce dernier vendredi du ramadan, a indiqué la police israélienne. Ce déploiement des forces israéliennes et les mesures de sécurité qui les accompagnent resteront en vigueur en continu jusqu'à samedi matin. "La police s'efforce de permettre aux dizaines de milliers de fidèles d'atteindre en toute sécurité la vieille ville de Jérusalem et le mont du Temple, et les prières ont eu lieu normalement, sans exception".