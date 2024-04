Judée-Samarie : escalade de violences après le meurtre d'un adolescent israélien, Tsahal renforce ses troupes

Des affrontements violents ont éclaté ce samedi entre extrémistes juifs et Palestiniens, après l'annonce de la découverte du corps de Benjamin Ahimair, 14 ans, assassiné hier dans un "attentat terroriste" selon les autorités israéliennes.

Le jeune berger n'était pas revenu avec son troupeau à l'avant-poste de Malachi Shalom en Judée-Samarie. Des heurts se sont produits dans les villages de Duma et d'Al-Mughayir, où un Palestinien a été tué par des tirs d'extrémistes juifs selon des sources palestiniennes. Elles font également état de plusieurs blessés, dont certains dans un état grave, et de véhicules incendiés.

"Ces dernières heures, des affrontements se sont développés entre citoyens israéliens et palestiniens à plusieurs endroits en Judée-Samarie, au cours desquels les participants ont lancé des pierres et ouvert le feu. Des dizaines d'Israéliens et de Palestiniens ont été blessés à divers degrés", a déclaré un porte-parole de Tsahal. Face à cette escalade, l'armée a décidé de déployer des renforts.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé "tous les citoyens d'Israël à permettre aux forces de sécurité de faire leur travail sans entrave, afin que nous puissions rapidement régler le compte de ces meurtriers abjects et de leurs complices". De son côté, le ministre de la Défense Yoav Gallant a mis en garde : "Laissez les forces de sécurité agir rapidement dans la traque des terroristes - les représailles rendront la tâche plus difficile à nos combattants".

Ce meurtre risque de déclencher une vague de criminalité nationaliste, à l'image de celle qui avait éclaté autour du village de Huwara après l'assassinat des frères Yaniv en février 2023, attirant une vague de condamnations internationales contre Israël.

Alors que l'escalade avait pu être évitée pendant le ramadan grâce à l'action des forces de sécurité, les autorités craignent une intensification des représailles après la fin du shabbat.