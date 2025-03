Judée-Samarie : Israël accorde l'autonomie à treize implantations juives

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dimanche un plan visant à séparer treize implantations juives de Judée-Samarie de leurs communautés voisines, leur conférant ainsi un statut autonome. Cette décision intervient après l'approbation récente de dizaines de milliers de logements dans les territoires occupés. "Nous continuons à mener une révolution de normalisation et de régulation dans les implantations. Au lieu de nous cacher et de nous excuser, nous hissons le drapeau, construisons et établissons des implantations", a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich sur son compte X.

Selon le ministre d'extrême droite, qui dirige le parti Sionisme religieux et constitue un partenaire clé de la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou, cette reconnaissance représente "une étape importante qui aidera grandement leur avancement et leur développement". Le ministère palestinien des Affaires étrangères a vivement critiqué cette décision, affirmant qu'elle "ignore la légitimité et les résolutions internationales". Le Hamas a également condamné l'initiative, la qualifiant de "tentative désespérée d'imposer des réalités sur le terrain et de consolider l'occupation coloniale des terres palestiniennes".

Environ 700 000 Israéliens vivent parmi 2,7 millions de Palestiniens en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. La plupart des pays considèrent les implantations israéliennes sur ce territoire comme illégales, ce qu'Israël conteste, invoquant des liens historiques et bibliques avec ces terres.

Cette politique expansionniste semble encouragée par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Par ailleurs, l'opposition d'Israël à céder le contrôle de la Judée-Samarie s'est renforcée depuis l'attaque du 7 octobre 2023, l'armée menant actuellement des opérations antiterroristes dans la région.