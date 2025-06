Judée-Samarie : vers un retour de l’armée israélienne au Tombeau de Joseph ?

Articles recommandés -

Près de 25 ans après son retrait du Tombeau de Joseph à Naplouse (Shekhem), l’armée israélienne pourrait envisager d’y rétablir une présence permanente. La question, longtemps restée en marge du débat public, revient désormais sur le devant de la scène politique et sécuritaire.

Selon le quotidien israélien Yediot Aharonot, la sous-commission de la Knesset chargée de la Judée-Samarie, présidée par le député Zvi Sukkot (Sionisme religieux), a récemment tenu une session spéciale pour discuter, pour la première fois de manière formelle, d’un éventuel retour de la souveraineté israélienne sur le site. L’idée serait également d’assurer une présence juive continue au sein de ce lieu sacré.

Des hauts responsables de la défense ont été conviés à cette réunion, dont le colonel Lahat Shemesh, chef adjoint de l’Administration civile, ainsi qu’un représentant du Commandement central de Tsahal. Ce dernier s’est engagé à remettre sous six semaines un avis opérationnel évaluant la faisabilité d’une telle initiative.

Le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, figure de proue du projet aux côtés du député Sukkot, a présenté un protocole militaire datant de l’an 2000, selon lequel le retrait israélien du Tombeau de Joseph était censé être temporaire. "Aucune nation ne renonce à son site le plus sacré", a-t-il affirmé. "Après le 7 octobre, nous savons que fuir le terrorisme ne fait que l’encourager. Un retour au Tombeau de Joseph renforcerait la sécurité à Naplouse et dans tout le pays."

Le député Sukkot a, quant à lui, critiqué sévèrement les gouvernements successifs, accusés d’avoir abandonné ce lieu emblématique malgré les engagements pris. "Laisser le Tombeau entre les mains de l’Autorité palestinienne nuit à notre sécurité nationale et à nos valeurs fondamentales. Il est temps d’y rétablir une présence juive permanente."

Des voix favorables se sont également élevées parmi les anciens hauts gradés de l’armée. Le général de brigade (rés.) Harel Knafo, ancien commandant de la brigade de Samarie, a souligné que "sécuriser le Tombeau de Joseph est une question de volonté politique, rien de plus. Là où l’on ne respecte ni le judaïsme ni l’État d’Israël, rien ne peut prospérer."

Les députés Amit Halevi et Limor Son Har-Melech ont également soutenu l’initiative. Pour Halevi, "le combat d’aujourd’hui ne porte pas seulement sur la terre, mais sur l’identité et l’esprit. Le Tombeau de Joseph en est un symbole." Son Har-Melech a dénoncé les visites nocturnes actuelles sous escorte militaire : "Cela doit cesser. Nous sommes en terre d’Israël, pas en exil."

Enfin, la séance s’est conclue sur une intervention émouvante du rabbin Dudu Ben Natan, père du réserviste tombé au combat Shuva’el Ben Natan : "En tant que père endeuillé et étudiant en yeshiva, je lance un appel pour réparer cette injustice et restaurer notre présence pleine et entière au Tombeau de Joseph".

Le débat est relancé. Reste à savoir si l’opinion publique, l’armée et le gouvernement convergeront pour transformer cette aspiration en réalité.