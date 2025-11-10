L’Albanie rejoint la coalition internationale des Alliés d’Israël

L’Albanie est devenue le 64e pays à rejoindre la "Israel Allies Foundation" (IAF), une organisation internationale regroupant des parlementaires pro-israéliens. Le lancement officiel du Caucus parlementaire des Alliés d’Israël a eu lieu lundi au Parlement de Tirana, en présence de représentants de la majorité et de l’opposition.

Coprésidé par Romina Kuko (Parti socialiste) et Gazmend Bardhi (Parti démocrate), ce nouveau groupe parlementaire incarne une initiative transpartisane rare en Albanie. Il aura pour mission de promouvoir la "diplomatie fondée sur la foi" et de renforcer les relations entre l’Albanie et Israël, en coordination avec les autres caucus membres de la fondation.

« C’est un grand honneur de participer à ce moment historique qui ouvre un nouveau chapitre dans l’amitié entre nos deux nations », a déclaré Romina Kuko, soulignant la signification symbolique d’un engagement partagé entre majorité et opposition. Son homologue Gazmend Bardhi a rappelé la solidarité historique du peuple albanais envers les Juifs : « L’Albanie a protégé les réfugiés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte de courage dont nous restons fiers. Ce caucus prolonge cet héritage en faveur de la paix, de la coexistence et de la dignité humaine. »

Les parlementaires membres doivent signer une résolution officielle entérinant la création du caucus, qui s’ajoute à un réseau mondial soutenant Israël dans les forums internationaux.

Le président de la fondation, Josh Reinstein, a salué cette adhésion : « L’Albanie possède une histoire exceptionnelle de protection du peuple juif. Ce caucus s’inscrit dans cette tradition morale et démontre qu’à travers la diplomatie fondée sur la foi, les dirigeants peuvent s’unir autour de valeurs communes. »

L’Albanie, qui a souvent soutenu Israël dans les instances internationales, notamment en s’abstenant lors de résolutions hostiles à l’État hébreu, confirme ainsi sa place parmi les alliés fidèles de Jérusalem.