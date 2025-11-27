L’Allemagne négocie avec Israël l'achat de systèmes antimissiles Arrow 3 supplémentaires

L’Allemagne a entamé des pourparlers avec Israël pour l’acquisition de systèmes antimissiles supplémentaires Arrow 3, après avoir déjà acheté des batteries de cette technologie en 2023.

Berlin justifie cette démarche par la montée des menaces sur sa sécurité et celle de ses alliés européens, en particulier dans le contexte des tensions liées à la Russie.

Ces futurs missiles viendraient renforcer la protection longue portée du territoire allemand, tout en s’intégrant au dispositif européen de défense aérienne collectivement défendu, le projet European Sky Shield Initiative (ESSI - Initiative européenne Bouclier céleste).

Le système Arrow 3, développé par Israel Aerospace Industries (IAI) en collaboration avec l’agence américaine de défense antimissile, est capable d’intercepter des missiles balistiques à très longue portée, y compris ceux pouvant transporter des ogives non conventionnelles, avant qu’ils ne réintègrent l’atmosphère terrestre.

Cette capacité à engager des cibles dans l’espace extra-atmosphérique en fait la “troisième couche” du bouclier allemand : une couche complémentaire aux systèmes à courte et moyenne portée déjà en service, tels que les IRIS-T et les Patriot.

Signé en 2023, le premier contrat pour Arrow 3 représente avec environ 3,5 à 4 milliards de dollars/euros l’exportation d’armement la plus importante jamais réalisée par Israël. Les premières batteries doivent être livrées d’ici fin 2025, pour une mise en service progressive.

Les négociations actuelles visent donc à accroître le nombre de missiles disponibles, afin de garantir une meilleure capacité de riposte en cas de saturation par des attaques multiples, ou face à des missiles balistiques intercontinentaux.

Ce renforcement de la défense allemande illustre une montée en puissance des liens stratégiques entre Berlin et Jérusalem, une coopération rendue possible par l’accord préalable des États-Unis, et marque un tournant dans l’architecture de sécurité européenne face aux menaces émergentes.