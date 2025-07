L'ambassadeur américain en Israël prie pour Trump au Mur des Lamentations

Articles recommandés -

À l'approche de la fête de l'Indépendance américaine le 4 juillet, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, s'est rendu mardi matin au Mur des Lamentations à Jérusalem, accompagné de son épouse Janet pour une visite empreinte de spiritualité et de diplomatie.

Une prière de remerciement pour l'opération militaire

La visite a débuté par une prière de remerciement dirigée par le rabbin du Mur occidental et des Lieux saints, le rabbin Shmuel Rabinowitz, aux côtés du directeur général de la Fondation du patrimoine du Mur occidental, Mordechai "Soli" Eliav. Cette prière visait à remercier Dieu pour les "miracles" accordés au peuple d'Israël et à l'État d'Israël durant l'opération "Réveil du Lion".

L'ambassadeur et sa délégation ont ensuite formulé une prière spéciale pour la paix et le succès du président américain Donald Trump, ainsi que pour la sécurité et la paix des États-Unis et d'Israël.

Un entretien diplomatique au cœur du site sacré

La visite s'est poursuivie par un entretien privé prolongé entre l'ambassadeur et le rabbin du Mur occidental dans le bureau de ce dernier. Au cours de cette rencontre, le rabbin a exprimé sa gratitude pour le soutien chaleureux et sans équivoque de l'ambassadeur, ainsi que du président Trump, envers le peuple juif et l'État d'Israël, particulièrement durant la période de l'opération militaire.

Le rabbin Rabinowitz a remis à l'ambassadeur une lettre personnelle de remerciements et de reconnaissance destinée au président des États-Unis. Il a également remis une invitation officielle à Donald Trump pour une visite au Mur occidental dans un avenir proche.

Une découverte des racines historiques

La visite s'est achevée par une exploration des sites archéologiques dans les tunnels du Mur occidental. Cette découverte a laissé une impression profonde sur l'ambassadeur concernant les racines historiques et spirituelles du peuple juif et de Jérusalem.

Cette visite diplomatique et spirituelle illustre la proximité entre les États-Unis et Israël sous l'administration Trump, marquée par un soutien américain renforcé aux positions israéliennes sur la scène internationale. Elle intervient alors que les relations bilatérales continuent de se renforcer dans divers domaines, de la sécurité à la coopération technologique.