L’ambassadeur d’Israël auprès de l’UE appelle à lever les sanctions après le cessez-le-feu à Gaza

Le nouvel ambassadeur d’Israël auprès de l’Union européenne, Avi Nir-Feldklein, a exhorté Bruxelles à lever les sanctions imposées contre son pays après les opérations à Gaza, estimant qu’« il n’y a désormais plus aucune raison » de maintenir ces mesures, alors qu’un cessez-le-feu, négocié avec l’appui de Donald Trump, est entré en vigueur.

Dans un entretien à Politico, Nir-Feldklein a déclaré être « optimiste » quant à un « reset » des relations entre Israël et l’UE, mises à mal par les critiques européennes sur la gestion de la crise humanitaire à Gaza. Selon lui, l’Europe « souhaite faire partie du nouveau chapitre de paix » et pourrait se voir exclue du “Conseil de paix” voulu par Trump si elle ne restaure pas sa coopération avec le gouvernement Netanyahou.

L’ambassadeur appelle à la reprise des financements européens suspendus, d’environ 14 millions d’euros, et au rétablissement complet des accords de recherche et de commerce préférentiel.

Il estime que « le moment est venu de tourner la page et de reconstruire une relation solide ». L’UE avait adopté des restrictions commerciales et gelé certaines collaborations en raison des accusations de "famine organisée" à Gaza et des milliers de victimes civiles.

Mais pour Nir-Feldklein, « la réussite de l’initiative Trump » et le retour des otages israéliens doivent ouvrir une nouvelle ère de coopération, « dans l’intérêt de la paix et de la stabilité régionales ».