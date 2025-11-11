L'ambassadeur de Bahreïn de retour en Israël, dissipant les craintes de dégradation des relations

L'ambassadeur de Bahreïn en Israël, Khaled al-Jalahma, a repris ses fonctions à Tel Aviv après plusieurs mois d'absence qui avaient suscité des interrogations sur l'état des relations bilatérales. Nommé en avril dernier au poste de vice-ministre des Affaires étrangères dans son pays, son départ d'Israël avait alimenté les spéculations sur une possible détérioration des liens entre les deux nations.

Selon des informations diffusées mardi par la chaîne publique israélienne Kan, al-Jalahma a en réalité continué d'exercer ses fonctions d'ambassadeur parallèlement à son nouveau poste ministériel à Manama. Il est revenu en Israël il y a deux mois pour reprendre pleinement ses activités diplomatiques après avoir achevé sa mission au ministère des Affaires étrangères bahreïni.

Khaled al-Jalahma occupe une place particulière dans l'histoire des relations israélo-bahreïnies : il est le tout premier ambassadeur du royaume du Golfe en Israël. Arrivé en août 2021 suite à la normalisation des relations dans le cadre des accords d'Abraham, il incarne le rapprochement entre les deux pays.

Actuellement présent en Israël, le diplomate œuvre activement au renforcement des liens bilatéraux, cherchant à capitaliser sur la dynamique créée après l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Cette présence témoigne de la volonté de Bahreïn de maintenir et développer ses relations avec l'État hébreu malgré les tensions régionales.

Il y a trois semaines, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar s'est entretenu par téléphone avec son homologue bahreïni, Abdullatif al-Zayani. Cet échange a eu lieu après que le roi de Bahreïn, Hamad ben Issa, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Israël à Manama, Sammy Revel. La télévision bahreïnie a même diffusé les images de cette cérémonie protocolaire, un geste symbolique fort dans le contexte actuel.