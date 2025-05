L'ambassadeur israélien en Europe évoque "une dérive" face aux pressions pour arrêter la guerre

L'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne, Haim Regev, a reconnu jeudi lors d'un briefing avec des journalistes israéliens à Bruxelles que son pays fait face à une pression croissante pour mettre fin aux opérations militaires à Gaza. "Il n'y a pas de tsunami politique, mais il y a certainement une dérive à laquelle il faut faire face", a-t-il déclaré. Plus d'un an et sept mois après l'attaque du 7 octobre, le diplomate exprime sa frustration face aux demandes répétées de cessez-le-feu. "Nous les avons bombardés pendant un an et demi avec l'histoire des otages. Combien de fois peut-on raconter l'histoire de Bibas ? Ils nous disent 'finissez la guerre et libérez les otages'", a-t-il confié.

Selon Regev, le soutien européen initial s'est érodé. "L'Europe voit les images difficiles de Gaza, d'enfants et de bébés affamés avec des casseroles vides. Il est difficile de faire face à ces spectacles d'horreur. Le soutien que nous avions obtenu au début de la guerre de la part de l'Europe s'est épuisé."

L'ambassadeur attribue ce changement d'attitude aux priorités européennes. "Elle souhaite la fin de la guerre car elle a des sujets plus importants à traiter comme la guerre en Ukraine, la crise commerciale avec les États-Unis, l'immigration et autres."

Regev s'est montré particulièrement préoccupé par "l'initiative française de reconnaître un État palestinien lors de la conférence de l'ONU en juin". Il a également mis en garde contre les déclarations de ministres israéliens concernant Gaza, estimant qu'elles "nous compliquent énormément la tâche". Concernant l'accord d'association UE-Israël, l'ambassadeur se veut rassurant, estimant qu'il n'y aura "très probablement" pas de consensus pour son annulation.