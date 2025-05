L'ancien chef de la diplomatie européenne Josep Borrell accuse Israël de "génocide" à Gaza

L'ancien Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a accusé Israël de commettre un "génocide" à Gaza lors d'un discours prononcé vendredi dernier, rapporte le Guardian. Dans des propos particulièrement virulents, Borrell a qualifié les opérations militaires israéliennes de "plus grande opération de nettoyage ethnique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale" et a suggéré que l'objectif était de transformer Gaza en "une splendide destination touristique" après le départ ou la mort des Palestiniens.

"Trois fois plus de puissance explosive a été larguée sur Gaza que celle utilisée dans la bombe d'Hiroshima", a-t-il affirmé. "Et depuis des mois, rien n'entre à Gaza. Rien : ni eau, ni nourriture, ni électricité, ni carburant, ni services médicaux. C'est ce que les ministres de Netanyahou ont dit et c'est ce qu'ils ont fait."

Borrell, qui a quitté ses fonctions fin novembre, a également accusé le Premier ministre israélien et son gouvernement d'avoir formulé "des déclarations claires d'intention génocidaire" correspondant à "la définition juridique du génocide". Ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des critiques sévères que Borrell a adressées à Israël tout au long de son mandat de cinq ans, critiques qui se sont intensifiées après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, considérée comme le plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste.

En janvier 2024, l'ancien diplomate avait déjà suscité la controverse en affirmant qu'Israël avait "créé" et "financé" le Hamas, des propos qu'il a maintenus face aux journalistes. En février suivant, il avait exhorté les alliés d'Israël, principalement les États-Unis, à cesser leurs livraisons d'armes, estimant que "trop de personnes" étaient tuées à Gaza.