L'ancien Premier ministre Olmert accuse Israël de "crimes de guerre à Gaza"

L'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré mercredi à CNN qu'il ne pouvait plus défendre Israël face aux accusations de crimes de guerre. Il a expliqué que ses critiques croissantes envers le gouvernement découlaient d'"un manque de vision pour la suite. Que va-t-on faire pour mettre fin à la guerre, libérer les otages et avancer vers un horizon politique ?" Olmert a évoqué les récentes déclarations de ministres israéliens affirmant qu'"il faut affamer Gaza". "Qu'est-ce que c'est sinon un crime de guerre ?", s'est-il interrogé, faisant référence à ces propos ainsi qu'à la suspension de l'aide humanitaire vers Gaza depuis le 2 mars. Il a accusé Benjamin Netanyahou et son gouvernement de "commettre des actes qui ne peuvent être interprétés autrement".

https://x.com/i/web/status/1927942899661942858 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Concernant l'expansion des opérations militaires à Gaza, que Netanyahou justifie par la volonté de contrôler l'ensemble du territoire pour empêcher le Hamas de détourner l'aide humanitaire, Olmert a estimé : "Nous devons nous assurer qu'aucune personne non impliquée à Gaza ne soit blessée à cause de cette expansion d'opérations militaires, qui est entièrement injustifiée." L'ancien dirigeant a exprimé l'espoir que le gouvernement actuel disparaisse bientôt. "Je crois que la majorité des Israéliens en ont assez de ces politiques, de ces déclarations et des terribles dommages que ce gouvernement a causés à l'intégrité morale de l'État", a-t-il affirmé.

Olmert s'est dit confiant dans la capacité du président américain Donald Trump à mettre fin à la guerre, le décrivant comme "peut-être la seule personne capable de forcer le Premier ministre israélien à accepter la réalité".