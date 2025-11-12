"L’antisémitisme d’extrême droite aux États-Unis est plus préoccupant que celui de la gauche", estime Amichaï Chikli

« On ne peut pas se dire conservateur tout en admirant Hitler ou le dictateur iranien ».

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli
Le ministre israélien des Affaires de la diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli

Le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme, Amichaï Chikli, a alerté dans une interview au New York Post sur la montée préoccupante de l’antisémitisme d’extrême droite aux États-Unis, qu’il juge désormais plus inquiétante que celui de la gauche radicale.

« Quand j’ai pris mes fonctions il y a trois ans, je pensais que l’antisémitisme de droite était marginal, limité à de petits groupes néonazis. Aujourd’hui, c’est une tout autre réalité », a-t-il déclaré, précisant : « Je suis bien plus préoccupé par l’antisémitisme de droite que par celui de gauche — et je dis cela en tant que conservateur moi-même. »

Video poster
Antisémitisme : l'inquiétude monte aux États-Unis

Chikli a dénoncé les influenceurs et podcasteurs américains tels que Tucker Carlson, accusés de donner une tribune à des révisionnistes ou négationnistes de la Shoah, comme Darryl Cooper. « Quand un animateur populaire qualifie un négationniste virulent d’‘historien honnête’, il légitime la haine », a-t-il insisté. Le ministre a également averti contre l’influence de figures extrémistes comme Nick Fuentes, qualifiant leurs propos de dangereux pour la jeune génération : « Ils écoutent des podcasts, pas des professeurs. »

S’il critique également l’antisémitisme de gauche, notamment après l’élection du maire new-yorkais Zohran Mamdani, Chikli appelle les conservateurs américains à un « choix moral » : « On ne peut pas se dire conservateur tout en admirant Hitler ou le dictateur iranien ».

Il conclut en exhortant à préserver l’alliance entre les États-Unis et Israël, « fondée sur la foi et la liberté ».

