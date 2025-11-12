"L’antisémitisme d’extrême droite aux États-Unis est plus préoccupant que celui de la gauche", estime Amichaï Chikli

Le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme, Amichaï Chikli, a alerté dans une interview au New York Post sur la montée préoccupante de l’antisémitisme d’extrême droite aux États-Unis, qu’il juge désormais plus inquiétante que celui de la gauche radicale.

« Quand j’ai pris mes fonctions il y a trois ans, je pensais que l’antisémitisme de droite était marginal, limité à de petits groupes néonazis. Aujourd’hui, c’est une tout autre réalité », a-t-il déclaré, précisant : « Je suis bien plus préoccupé par l’antisémitisme de droite que par celui de gauche — et je dis cela en tant que conservateur moi-même. »

Chikli a dénoncé les influenceurs et podcasteurs américains tels que Tucker Carlson, accusés de donner une tribune à des révisionnistes ou négationnistes de la Shoah, comme Darryl Cooper. « Quand un animateur populaire qualifie un négationniste virulent d’‘historien honnête’, il légitime la haine », a-t-il insisté. Le ministre a également averti contre l’influence de figures extrémistes comme Nick Fuentes, qualifiant leurs propos de dangereux pour la jeune génération : « Ils écoutent des podcasts, pas des professeurs. »

S’il critique également l’antisémitisme de gauche, notamment après l’élection du maire new-yorkais Zohran Mamdani, Chikli appelle les conservateurs américains à un « choix moral » : « On ne peut pas se dire conservateur tout en admirant Hitler ou le dictateur iranien ».

Il conclut en exhortant à préserver l’alliance entre les États-Unis et Israël, « fondée sur la foi et la liberté ».