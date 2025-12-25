L'Arabie saoudite met en garde Israël : l'intervention en Syrie compromet la normalisation

L'Arabie saoudite durcit le ton concernant un éventuel accord de normalisation avec Israël, faisant savoir aux Américains que la conduite israélienne en Syrie éloigne toute perspective de rapprochement entre les deux pays. Riyad maintient par ailleurs sa condition préalable incontournable : l'avancée vers une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien.

Le royaume saoudien figure parmi les trois pays, aux côtés de la Turquie et du Qatar, qui apportent leur soutien au nouveau pouvoir à Damas dirigé par Ahmad al-Sharaa. Ces derniers mois, les Saoudiens ont déjà transmis aux Américains des messages virulents concernant les actions israéliennes, et semblent désormais utiliser cet argument comme levier dans les discussions sur la normalisation entre Riyad et Jérusalem.

Une source au sein de la famille royale saoudienne a confié cette semaine à la chaîne Kan que "l'Arabie saoudite estime qu'Israël ne veut pas d'une Syrie stable mais d'un pays divisé". Elle ajoute que "bien que la normalisation concerne la question palestinienne, il semble qu'Israël veuille maintenant s'emparer également du sud syrien, ce qui aura aussi des répercussions sur la normalisation avec l'Arabie saoudite".

Selon cette même source, Riyad estime qu'Israël ne recherche pas la paix mais souhaite la guerre. La conduite israélienne vis-à-vis de la Syrie, du Liban et de la Judée-Samarie fait échouer les efforts de normalisation, un message qui a été transmis aux Américains.

Il apparaît désormais qu'en l'absence d'un accord de sécurité en Syrie susceptible de stabiliser la situation, la normalisation avec l'Arabie saoudite, déjà compromise par l'intransigeance saoudienne sur la question des deux États, s'éloigne encore davantage.