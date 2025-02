L'Arabie saoudite persiste : pas de normalisation avec Israël sans création d'un État palestinien

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a réaffirmé mercredi que son pays n'établirait pas de relations diplomatiques avec Israël sans la création d'un État palestinien, critiquant vivement "les crimes de l'occupation israélienne" contre le peuple palestinien, rapporte Reuters. "Le royaume ne cessera pas son travail acharné vers l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, et nous affirmons que le royaume n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela", a déclaré le prince héritier, connu sous ses initiales MBS, lors de son allocution annuelle au Conseil de la Choura, l'organe consultatif du royaume.

Cette déclaration intervient alors que l'Arabie saoudite et Israël semblaient se diriger vers une normalisation de leurs relations avant l'attaque du Hamas du 7 octobre et la guerre à Gaza qui a suivi. Peu après le début du conflit, des sources citées par Reuters avaient indiqué que Riyad gelait les plans de normalisation soutenus par les États-Unis.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères avait précisé que toute normalisation nécessitait à la fois la fin des combats à Gaza et la création d'un État palestinien, une condition sur laquelle les responsables saoudiens ont toujours insisté.

Des rapports récents indiquent que l'administration Biden et l'Arabie saoudite finalisent un accord portant sur des garanties de sécurité américaines et une assistance nucléaire civile. Cependant, la Maison Blanche a clairement fait savoir qu'elle ne signerait pas d'accord de défense avec l'Arabie saoudite sans une normalisation des relations entre le royaume et Israël.

Ces développements surviennent dans un contexte régional tendu, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit à Gaza et relancer les perspectives de paix au Moyen-Orient.