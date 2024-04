L’armée de l'air israélienne inaugure un nouvel escadron d'opérateurs de drones

Le nouvel escadron 147 d'opérateurs de drones de l’armée israélienne, nommé "Haayil hanoguéah’" (bélier frappeur) a été inauguré dimanche à la base de Palmahim, dans le centre d’Israël. Les membres de cet escadron opèreront sur le drone Kokhav (étoile). Cet escadron a été inauguré dans le cadre de l’augmentation des forces de drones de combats. "Les drones effectuent diverses missions d'attaque et de collecte de renseignements dans le sud, le nord et la Judée-Samarie à toute heure de la journée" et sont donc essentiels aux actions de l’armée.

"Nous sommes en période de guerre, une période historique", a déclaré le chef de l'armée de l'air israélienne, le général Tomer Bar. "L’inauguration de l’escadron 147 ajoute une formidable puissance à nos forces", a-t-il estimé. "Dans cette guerre juste, l’ensemble des membres du réseau de drones fait preuve d’une compétence et d’une efficacité extrêmement élevée : des milliers de membres du Hamas éliminés, ne variété de missions de collecte et de renseignement, une disponibilité et une flexibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis maintenant six mois de guerre".

"Le réseau de drones est à la pointe des activités opérationnelles de l’armée de l’air et effectue des tâches de collecte de renseignements et d’attaque en lien avec les forces terrestres", a quant à lui dit le commandant de la base de Palmachim, le général de brigade Omri Dor. "Au cours des six derniers mois la formation s'est adaptée rapidement aux besoins du moment et a fait preuve de professionnalisme en établissant un contact et un partenariat étroit avec les forces terrestres".