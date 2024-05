L'armée israélienne effectue des exercices de préparation au combat à la frontière nord

L’armée israélienne a indiqué que le Commandement nord continue de peaufiner ses capacités et sa préparation à divers scénarios de combat dans le nord d’Israël avec une série d’exercices qui ont eu lieu cette semaine à la frontière avec le Liban. Les troupes israéliennes se sont entraîné dans des simulations de combats ayant lieu en territoire libanais, a précisé le communiqué de Tsahal.

IDF Spokesperson

Les forces d’infanterie, du génie et des blindés de l’armées israélienne se sont exercés à coopérer entre elles lors d’opérations militaires dans des zones montagneuses en terrain difficile en utilisant des techniques de camouflage et de combat et supportées par une couverture logistique et des technologies de communication.

Les forces se sont entraînées à divers scénarios, accélérant la préparation à une attaque sur le front nord. Les forces terrestres de Tsahal se sont notamment exercées aux côtés de l’armée de l’air et du personnel du système logistique au ravitaillement aérien des forces en opération en territoire ennemi.

IDF Spokesperson

"Depuis le début de la guerre, la Brigade Etzioni participe à la défense de la frontière nord de l'État d'Israël avec un large déploiement de soldats depuis Rosh Hanikra (côte ouest) jusqu’au plateau du Golan (frontière est avec la Syrie)", a fait savoir l’armée israélienne.