L'attaque israélienne "limitée" contre l’Iran visait à prouver que l'Etat hébreu "peut frapper où et quand il veut"

Un responsable israélien a déclaré au journal américain The Washington Post qu'Israël avait attaqué le territoire iranien, en réponse à l'attaque iranienne du week-end dernier menée par plus de 350 missiles et drones. Selon le responsable, le but de l'attaque était "de signaler à l'Iran qu'Israël a la capacité d'attaquer à l'intérieur du pays".

Une source des services de renseignement a déclaré à CNN que, selon les premières estimations, l'Iran ne réagirait pas à l'attaque de son territoire. Les systèmes de défense aérienne en Israël sont toutefois en alerte maximale, par crainte d’une nouvelle attaque iranienne après celle menée samedi soir dernier par plus de 350 drones et missiles, quasiment tous interceptés par la défense aérienne israélienne.

Après l’attaque de vendredi en Iran, plusieurs restrictions de vols avaient été mises en place dans le pays, avant d’être levées quelques heures plus tard, une fois l’évènement considéré comme terminé. Fly Dubaï a toutefois annulé ses vols du vendredi à destination de Téhéran.

L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé qu'aucun dommage n'a été causé aux sites nucléaires en Iran, après l'attaque israélienne contre le pays. "Nous surveillons de près la situation et continuons d'appeler toutes les parties à la plus grande retenue. Nous rappelons qu'il est interdit de cibler des installations nucléaires lors de conflits militaires", a ajouté l’agence.

Par ailleurs, l'ambassade américaine en Israël a rétabli les restrictions de mouvement pour ses employés, suite aux informations faisant état d'une attaque israélienne en Iran, après qu'une restriction similaire avait été imposée avant l'attaque iranienne. L'Australie a émis un avertissement similaire, invitant ses ressortissants à "reconsidérer" leur voyage en Israël et à ceux qui s’y trouvent déjà s’ils doivent rester.