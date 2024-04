L'attaque iranienne contre Israël en chiffres

S'exprimant dimanche soir, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a communiqué davantage de données chiffrées sur l'attaque lancée par l'Iran la nuit précédente. Il a confirmé que 331 drones et missiles avaient été tirés et que 99 % d'entre eux avaient été interceptés, à la fois par l'armée de l'air, le Dôme de fer et le système Arrow, mais également les forces britanniques, jordaniennes et françaises. Il a par ailleurs indiqué qu'aucun des 185 drones ni des 36 missiles de croisière lancés n'avait pénétré le territoire israélien.

Seule une poignée de missiles balistiques parmi les 110 lancés ont touché le pays, l'un d'eux s'écrasant à proximité de la base aérienne de Nevatim dans le Neguev, qui n'a subi que des dégâts mineurs et dont le fonctionnement n'a pas été altéré. Les drones explosifs lancés par l'Iran étaient de type Shahed 238, soit les mêmes que ceux utilisés par la Russie contre l'Ukraine et qui ont déjà fait des dizaines de morts.

Les tirs de drones et de missiles effectués depuis l'Irak et le Yémen n'ont pas non plus atteint Israël. "Les quelque 350 projectiles tirés par l'Iran cumulaient un total de 60 tonnes d'explosifs, ce qui aurait pu causer d'énormes dégâts", a relevé le porte-parole. Les 150 missiles transportaient une quantité totale de 46 tonnes d'explosifs, et les drones une quantité totale de quatre tonnes.

70 drones ainsi que des missiles ont été interceptés par les armées américaine et britannique, notamment au-dessus de l'Irak et de la Syrie.

La majeure partie des interceptions se sont produites dans un laps de temps de 15 minutes, entre 1h42 et 1h57 du matin.