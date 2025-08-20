Articles recommandés -

L'Australie a répondu mercredi matin à la lettre envoyée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou à son homologue Anthony Albanese. "La force ne se mesure pas au nombre de personnes que vous pouvez faire exploser ou affamer", a déclaré le ministre de l'Intérieur australien, Tony Burke.

Burke a ajouté sur la chaîne publique ABC : "Ce que nous avons vu dans certaines des actions qu'ils entreprennent, c'est l'isolement continu d'Israël du monde, ce qui n'est pas non plus dans leur intérêt. La force se mesure mieux précisément par ce qu'a fait le Premier ministre Albanese, en prenant une décision que nous savons qu'Israël n'appréciera pas."

Des attaques personnelles sans précédent

Mardi, Benjamin Netanyahou avait attaqué la décision australienne de reconnaître un État palestinien et d'annuler les visas de personnalités israéliennes, déclarant que "l'Histoire se souviendra du Premier ministre australien Albanese comme d'un politicien faible qui a trahi Israël et abandonné les Juifs d'Australie".

Riposte diplomatique et révocation de visas

L'Australie a également réagi à la décision du ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar de révoquer les visas de séjour des représentants australiens auprès de l'Autorité palestinienne. La ministre des Affaires étrangères australienne Penny Wong a déclaré que "le gouvernement a le droit de protéger ses communautés et de défendre tous les Australiens contre la haine et les préjudices".

Cependant, Wong a souligné qu'"à une époque où le dialogue et la diplomatie sont plus nécessaires que jamais, le gouvernement Netanyahou isole Israël et sape les efforts internationaux pour la paix et une solution à deux États".