"L'Autorité palestinienne n'a pas cessé de verser des fonds aux terroristes, elle a juste changé de système", confirme Gideon Saar

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a futigé ce lundi l'Autorité palestinienne lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue hongrois Peter Szijjártó à Budapest.

S'appuyant sur un nouveau rapport de Palestinian Media Watch publié ce lundi qui révèle les moyens détournés de l'AP pour continuer à verser des salaires aux terroristes, Gideon Saar a déclaré : "L'Autorité palestinienne n'a pas cessé de verser des fonds aux terroristes, elle a simplement changé le système", soulignant, comme l'indique le rapport de PMW, que les paiements transitent désormais par les bureaux de poste palestiniens.

Le chef de la diplomatie israélienne a rappelé que depuis 2004, l'Autorité palestinienne verse des salaires aux prisonniers condamnés pour terrorisme et à leurs familles, une pratique inscrite dans sa législation. Il a également indiqué que des versements supplémentaires auraient été effectués en faveur de détenus libérés dans le cadre d'accords récents.

Le ministre a vivement critiqué l'Union européenne, l'accusant de fermer les yeux sur ces pratiques et d'encourager indirectement le terrorisme. "Au lieu de tenir l'Autorité palestinienne responsable, l'Union européenne la blanchit", a-t-il lancé.

Gideon Saar a invoqué le plan de paix de l'administration Trump en 2020 surnommé "le plan du siècle", qui stipulait que l'Autorité palestinienne devait "cesser immédiatement de verser des salaires aux terroristes emprisonnés en Israël et aux familles des terroristes tués" pour être légitimée.

"À ce jour, l'Autorité palestinienne n'a pas respecté les critères fixés par le président Trump", a-t-il affirmé, appelant les dirigeants européens à suivre l'exemple de la Hongrie et à "traduire l'Autorité palestinienne en justice".

Cette huitième rencontre entre les deux ministres s'est déroulée à la Puskas Arena de Budapest et a été accompagnée de la plus importante délégation d'entreprises israéliennes jamais envoyée en Hongrie, témoignant du renforcement des liens économiques entre les deux pays.