L'émir du Qatar critique Israël lors de sa rencontre avec Poutine à Moscou

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a accusé jeudi Israël de ne pas avoir respecté l'accord de janvier sur Gaza, lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. "Comme vous le savez, nous étions parvenus à un accord il y a quelques mois, mais malheureusement Israël ne s'y est pas conformé", a déclaré le souverain qatari, qui joue un rôle clé dans la médiation du conflit.

De son côté, Vladimir Poutine a souligné l'importance pour Moscou de discuter du conflit israélo-palestinien et de l'avenir de la Syrie pendant cette visite officielle de l'émir. La Russie et le Qatar avaient annoncé plus tôt cette semaine que les deux dirigeants aborderaient également les efforts pour trouver un accord de paix mettant fin à la guerre en Ukraine. Le ministre d'État qatari aux Affaires étrangères, Mohammed al-Khulaifi, a confirmé à l'agence de presse TASS que les discussions toucheraient à la situation ukrainienne.

Le Qatar a entrepris plusieurs tentatives de médiation entre la Russie et l'Ukraine, et a notamment contribué à organiser le retour d'enfants des deux pays séparés de leurs parents durant le conflit. Le président américain Donald Trump a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait mettre fin au "bain de sang", mais n'a pas encore obtenu de percée significative. Moscou a pour sa part indiqué qu'il n'était pas facile de parvenir à un règlement. Selon le Kremlin, les entretiens entre Poutine et l'émir se concentreront également sur les questions régionales, renforçant le rôle du Qatar comme acteur diplomatique majeur dans plusieurs conflits internationaux.