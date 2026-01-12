L'historien français Vincent Lemire interdit d'entrée en Israël

L’historien français Vincent Lemire, spécialiste du conflit israélo-palestinien, s’est vu refuser l’entrée en Israël alors qu’il devait s’y rendre pour une série de séminaires et de rencontres universitaires, a-t-il indiqué ce lundi. Professeur d’histoire à l’université Paris-Est Gustave-Eiffel, Vincent Lemire a dirigé le Centre de recherche français à Jérusalem de 2019 à août 2023.

Selon l’historien, l’interdiction lui a été notifiée par courriel le 7 janvier par l’Autorité de l’état civil et de l’immigration israélienne, quelques jours seulement avant son départ prévu pour Tel-Aviv. Le message précisait que « en raison d’un changement de circonstances vous concernant, l’approbation ETA-IL pour la demande (…) qui vous a été accordée le 27/02/2025 est révoquée ». Aucune explication complémentaire n’a été fournie. Les autorités israéliennes n’avaient pas répondu aux sollicitations de l’AFP au moment de la publication.

« Il s’agit d’une autorisation que j’avais obtenue en février 2025 et qui est normalement valable deux ans. Je n’avais donc entrepris aucune démarche particulière cette fois-ci. Cette notification quatre jours avant mon vol est très délibérée », a commenté Vincent Lemire sur son compte X.

L’historien, qui se rend régulièrement en Israël depuis 25 ans et invite souvent des universitaires israéliens à Paris, a assuré ne jamais avoir boycotté le pays. « Mes prises de position ne sont pas nouvelles, mais je suis très surpris », a-t-il ajouté. Vincent Lemire devait animer une vingtaine de séminaires et rencontrer chercheurs et étudiants israéliens et palestiniens. Il explore actuellement les voies de recours pour faire lever cette interdiction.

« C’est mon terrain de recherche depuis 25 ans, mon laboratoire à ciel ouvert, et en termes de liberté académique, cela pose un vrai problème », a-t-il souligné. Il a également comparé sa situation à celle des 37 ONG interdites de travailler à Gaza, estimant que « l’on est dans une dynamique de règlement de comptes à l’égard des voix critiques d’Israël ».

Depuis les attaques du 7 octobre 2023, Israël a multiplié les interdictions d'entrée sur son territoire à des personnalités internationales particulièrement critiques d'israël sur la scène publique. Ces interdictions ont notamment visé Rima Hassan et d'autres députés de la France insoumise.

En août dernier, Vincent Lemire avait co-signé avec l’ancien ambassadeur d’Israël en France Elie Barnavi une tribune dans Le Monde exhortant le président français Emmanuel Macron à prendre des sanctions contre Israël face à la situation humanitaire à Gaza. « Si des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, vous finirez par reconnaître un cimetière. Il faut agir maintenant pour que la nourriture et les soins puissent entrer massivement à Gaza », écrivaient-ils, en référence à la reconnaissance par la France d’un État palestinien à l’ONU en septembre.

Le 22 septembre 2024, invité sur Focus Dimanche sur RTL, Lemire était revenu sur l’opération des bipeurs menée par Israël, qui a ciblé le Hezbollah au Liban. Présenté par l’animateur Mohamed Bouhafsi comme « le plus grand spécialiste du Moyen-Orient », Lemire a mis cette opération en perspective avec les événements du 7 octobre 2023 : « Ce qui est arrivé, moi, je le mets en miroir avec le 7 octobre », mettant sur le même plan un pogrom ayant tué plus de 1 200 victimes et fait plus de 250 otages, à une opération anti-terroriste ciblée.