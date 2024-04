L'Indonésie aurait accepté de normaliser ses relations avec Israël en échange d'une entrée dans l'OCDE

Au terme de trois mois de négociations secrètes entre Israël, l'Indonésie et l'OCDE, Djakarta aurait accepté de normaliser ses relations avec l'Etat hébreu, rapporte le média israélien Ynet. L'établissement de relations diplomatiques officielles entre les deux pays aurait lieu en échange de l'inclusion de l'Indonésie au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

La perspective de cette normalisation n'est pas nouvelle et selon plusieurs sources diplomatiques de haut rang, Jérusalem et Djakarta avaient prévu une annonce officielle en octobre dernier, avant que les attaques du Hamas en territoire israélien ne contraignent à reporter l'initiative sine die. Eli Cohen, alors ministre israélien des Affaires étrangères, et le président indonésien sortant Joko Widodo avaient ainsi approuvé un projet final d'accord bilatéral pour des échanges de bureaux commerciaux, comme un premier pas vers des relations diplomatiques complètes.

La guerre a été l'occasion de frictions directes entre les deux pays, après les raids de Tsahal dans l'hôpital indonésien de la bande de Gaza où des tunnels terroristes ont été retrouvés ainsi que des armes et des véhicules ayant servi à enlever des Israéliens le 7 octobre. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, avait condamné l'opération, la qualifiant de "violation flagrante du droit international humanitaire", juste avant de participer à une manifestation propalestinienne à Jakarta qui avait rassemblé 100 000 personnes.

L'Indonésie s'est par ailleurs jointe au procès de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice en janvier, affirmant qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens.

L'Indonésie abrite la plus large population musulmane au monde.