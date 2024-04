L'attaque iranienne "mise en échec" par Israël et ses alliés | LIVE

Qatar : "Préoccupés par les développements au Moyen-Orient, nous appelons les parties à faire preuve de retenue"

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a réagi à l'attaque iranienne contre Israël, déclarant que "le Qatar exprime sa préoccupation face aux développements dans la région et appelle toutes les parties à cesser l'escalade et à faire preuve de retenue". Le ministère a ajouté : "Nous appelons la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour apaiser les tensions et réduire l'escalade. Nous renouvelons l'engagement du Qatar à soutenir tous les efforts régionaux et internationaux visant à assurer la sécurité et la stabilité régionales et internationales".