L'Iran tente d'embraser la Judée-Samarie : le Shin Bet a déjoué 90 attentats majeurs en un mois

L'opération "Muraille de Fer" en Judée-Samarie s'est étendue au "Pentagone des villages", une zone comprenant Tubas, Tamon, Taysir, Akaba et Faraa, à l'est de Jénine. Le Shin Bet (services de sécurité intérieure) a réussi à déjouer environ 90 attentats majeurs au cours du dernier mois, dont 75 dans la région de Samarie.

"L'opération 'Muraille de Fer' continue de toute sa force", a déclaré le commandement central, "et cette attaque ne fait que démontrer l'importance de l'opération". Le bilan actuel fait état d'environ 50 terroristes éliminés et plus de 100 suspects arrêtés.

Selon les sources palestiniennes, Tsahal a largué ce matin des tracts dans le camp de réfugiés d'Al-Faraa avec l'avertissement suivant : "Les forces de sécurité israéliennes opèrent dans votre zone contre des criminels armés. Les agents de l'Iran, ayant des intérêts non locaux, se réjouissent de vous voir payer un lourd tribut en tant que civils. Ne vous approchez pas des forces de sécurité israéliennes et ne leur fournissez ni aide ni soutien."

Une source sécuritaire pointe du doigt l'Iran comme le principal fournisseur d'armes et d'argent dans la région, ce qui contribue au niveau élevé de la menace. La récente vague d'arrestations menée par le Shin Bet et Tsahal à Jénine et Tulkarem a également ciblé des financiers et des changeurs qui "graissent les rouages des infrastructures terroristes - fabrication d'engins explosifs improvisés, recrutement d'activistes et achat d'armement".

Pour la première fois depuis 2000, des véhicules blindés de transport de troupes Eitan ont été déployés à Tamon. L'armée explique qu'il s'agit d'unités isolées utilisées pour le ravitaillement, l'évacuation et d'autres missions opérationnelles, "représentant une multiplication des forces et une expression supplémentaire de l'expansion et du renforcement des activités de Tsahal".