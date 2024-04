L'Iran tente d'inonder la Judée-Samarie d'armes pour déstabiliser Israël (NYT)

Selon des responsables américains, israéliens et iraniens, cités par le New York Times, l'Iran mène une opération secrète de contrebande d'armes à travers le Moyen-Orient, mobilisant des agents de renseignement, des terroristes et des gangs criminels pour livrer des armes aux Palestiniens en Judée-Samarie. L'objectif, tel que décrit par trois responsables iraniens, est de fomenter des troubles en Israël en inondant le territoire d'autant d'armes que possible. La semaine dernière, l'Iran a juré de se venger d'une frappe israélienne contre un complexe d'ambassade qui a tué sept commandants des forces armées iraniennes.

IDF Spokesperson

Selon les responsables, les armes passent en contrebande vers la Judée-Samarie principalement par deux routes depuis l'Iran, via l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie et même Israël. "Les Iraniens veulent inonder la Cisjordanie d'armes, et ils utilisent des réseaux criminels en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël, principalement des Bédouins, pour déplacer et vendre les produits", a déclaré Matthew Levitt, directeur du programme de lutte contre le terrorisme au Washington Institute for Near East Policy. Le Shin Bet a déclaré le mois dernier qu'il avait déjoué les tentatives de Téhéran de faire passer en contrebande d'importantes cargaisons d'armes de pointe à des agents terroristes en Judée-Samarie.

Citant des responsables des services de sécurité et de renseignement iraniens, américains et israéliens, le New York Times affirme que la majorité des armes de contrebande sont des armes de poing et des fusils d'assaut, mais que des missiles antichars et des grenades propulsées par fusée sont également fréquemment transférés.

Le porte-parole de l'Iran à l'ONU n'a pas commenté l'opération de contrebande, mais a souligné l'importance pour les Palestiniens de prendre les armes contre Israël. "L'évaluation de l'Iran stipule que la seule voie efficace pour résister à l'occupation par le régime sioniste passe par la résistance armée", a déclaré Amir Saeid Iravani, ambassadeur de l'Iran à l'ONU. "Les forces de résistance palestiniennes possèdent la capacité de fabriquer et de se procurer les armements nécessaires à leur cause".

Ces opérations de contrebande durent depuis environ deux ans et les analystes affirment ne pas savoir combien d'armes ont été transférées au cours de cette période.