L'opposition israélienne fustige Netanyahou pour son refus présumé d'attaquer l'Iran

Les principales figures de l'opposition israélienne ont vivement réagi jeudi aux informations du New York Times révélant que le président américain Donald Trump aurait bloqué une opération israélienne visant les installations nucléaires iraniennes. Yair Lapid, chef de l'opposition, a affirmé sur X/Twitter qu'il avait proposé dès octobre dernier de frapper les champs pétroliers iraniens. "Détruire l'industrie pétrolière de l'Iran ferait s'effondrer son économie et provoquerait finalement la chute du régime. Netanyahou a eu peur et a stoppé cette initiative", a-t-il déclaré.

De son côté, Benny Gantz, leader du parti Union nationale, a insisté sur la nécessité d'agir contre la menace nucléaire iranienne. "Israël doit, et peut, éliminer la perspective de capacités nucléaires iraniennes", a-t-il écrit, ajoutant que "le régime iranien est expert en manœuvres dilatoires. En coordination étroite avec notre grand allié les États-Unis, il est temps de changer le Moyen-Orient."

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a également commenté ces révélations, précisant sa vision d'un accord acceptable avec l'Iran. Selon lui, un tel accord devrait inclure "le démantèlement complet et permanent du programme nucléaire iranien", "la fin de toute exportation de terrorisme iranien" et "l'arrêt total du développement de missiles balistiques".

Bennett a souligné que la position américaine est actuellement favorable : "Sous la direction du président Trump, les États-Unis ont acquis un levier sans précédent. En ce moment, l'Amérique est forte tandis que le régime et ses mandataires sont temporairement plus faibles que jamais, presque sans défense." "Ce serait une erreur historique de permettre à l'Iran de se regrouper et de nous menacer à nouveau - les États-Unis, Israël et le reste du monde", a-t-il conclu.