L'Ukraine demande à Israël de bloquer un navire russe accusé de transporter du blé volé qui a accosté à Haïfa

Les autorités ukrainiennes ont demandé à Israël d’intervenir contre un navire russe, l’ABINSK, soupçonné de transporter des céréales volées en Ukraine et récemment autorisé à accoster dans le port de Haïfa. Selon Kiev, le chargement proviendrait de territoires ukrainiens occupés par la Russie, une pratique que les autorités ukrainiennes dénoncent comme faisant partie intégrante de l’effort de guerre russe.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a abordé le sujet lors d’un échange avec son homologue israélien Gideon Sa'ar, appelant à empêcher ce type de commerce qu’il qualifie d’illégal. Il a insisté sur le fait que l’exportation de produits agricoles pillés contribue directement au financement du conflit et ne doit pas être tolérée.

En amont, l’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, avait déjà rencontré des responsables israéliens pour demander que le navire ne soit pas autorisé à accoster. Plus récemment, le procureur général ukrainien a également sollicité l’intervention de l’ambassadeur israélien à Kiev, Michael Brodsky, afin d’empêcher le bâtiment de quitter le port.

Cette affaire met en lumière les tensions diplomatiques liées aux exportations de céréales issues des zones occupées, un sujet sensible depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.