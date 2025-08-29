Articles recommandés -

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l’Union européenne se réunissent vendredi et samedi à Copenhague pour une session informelle, avec pour priorité la guerre en Ukraine. Toutefois, la situation à Gaza figure également à l’ordre du jour, et la possibilité de sanctions contre Israël pourrait être évoquée, selon des sources diplomatiques israéliennes.

L’inquiétude à Jérusalem porte principalement sur l’intention présumée d’Israël d’étendre son offensive militaire à Gaza, dans un contexte tendu marqué par la mort de plusieurs journalistes lors d’une frappe près de l’hôpital Nasser, à Khan Younès. Des pays comme l’Espagne et l’Irlande, traditionnellement critiques envers la politique israélienne, pourraient pousser à des mesures de rétorsion pour dissuader Israël d’envisager une occupation totale de Gaza.

Ces sanctions, si elles sont proposées, pourraient prendre plusieurs formes : suspension de l’accord Horizon Europe, programme de coopération académique et technologique, ou encore révision des accords commerciaux UE-Israël, qui permettent actuellement l’importation et l’exportation de nombreux produits sans droits de douane.

Contrairement à d’autres mesures diplomatiques, des sanctions partielles ne nécessitent pas l’unanimité mais un vote à la majorité qualifiée : au moins deux tiers des États membres représentant deux tiers de la population européenne. La dernière fois qu’une telle proposition a été soumise, elle avait échoué grâce à l’opposition de l’Allemagne et de l’Italie, qui représentent à elles seules 31 % des citoyens de l’UE.

Cependant, la situation a évolué. Berlin a récemment imposé un embargo sur les livraisons d’armes à Israël, et Rome a durci son ton, laissant planer une incertitude sur son vote. La position des Pays-Bas, en revanche, pourrait être plus conciliante après la démission de leur ministre des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, ardent défenseur des sanctions.