La communauté juive britannique condamne l'invitation de Tommy Robinson par Amichai Chikli

Le Conseil des dirigeants juifs (Jewish Leadership Council) de Grande-Bretagne a vivement réagi samedi soir aux déclarations du ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, qui a annoncé son intention d'accueillir en Israël l'activiste britannique d'extrême droite Tommy Robinson, dans le courant du mois d'octobre.

"Tommy Robinson est un voyou qui représente le pire de la Grande-Bretagne. Sa présence mine les efforts sincères de ceux qui s'efforcent réellement de lutter contre l'extrémisme islamique et de favoriser la cohésion communautaire", a déclaré le Conseil dans un communiqué cinglant.

L'organisation a poursuivi en affirmant que "le ministre Chikli a prouvé qu'il n'est ministre de la Diaspora que de nom, pas dans ses actes. En cette heure sombre, il a choisi d'ignorer l'opinion de l'écrasante majorité des Juifs britanniques, qui rejettent systématiquement et sans équivoque Robinson et tout ce qu'il représente."

Vendredi, Chikli avait publié un message justifiant cette invitation : "Suite à l'horrible attaque terroriste de Manchester, Israël et le peuple juif se tiennent aux côtés de nos alliés britanniques. Au nom de l'État d'Israël, je suis fier d'accueillir le patriote britannique Tommy Robinson, qui visitera Israël à la mi-octobre."

Le ministre a qualifié Robinson de "leader courageux en première ligne du combat contre l'islam radical", ajoutant qu'"il a prouvé être un véritable ami d'Israël et du peuple juif - quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité et de combattre la haine."

Tommy Robinson a récemment mené des manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes à Londres contre ce qu'il appelle "l'islamisation de la Grande-Bretagne."

Cette invitation suscite une controverse majeure, alors que la communauté juive britannique craint que l'association avec des figures d'extrême droite ne nuise à la lutte contre l'antisémitisme et ne compromette les relations intercommunautaires au Royaume-Uni.