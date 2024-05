La décision de la CPI est motivée par la haine des Juifs, déclare l’ambassadeur d’Israël à l’ONU

À la demande de l'Algérie et de la Slovénie, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni lundi pour une session spéciale sur l'opération israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'ambassadeur d'Israël à l’ONU, Gilad Erdan, s’est exprimé à cette occasion critiquant vivement la décision du procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

"Ce matin, dans un acte d'une absurdité scandaleuse, signe d'une faillite morale, le procureur général de la Cour pénale internationale a annoncé qu'il demanderait des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens et des dirigeants du Hamas", a déclaré M. Erdan. "Une journée méprisable et inoubliable au cours duquel une équivalence immorale est établie entre une organisation terroriste et les dirigeants d'une démocratie dynamique. C'est un jour sombre pour la communauté internationale et pour les institutions internationales", a-t-il ajouté.

Il a qualifié la démarche de la CPI de "diffamation sanguinaire, de chasse aux sorcières motivée par la pure haine des Juifs et des intérêts politiques". "Mais plus encore, c'est un signe clair de ce que les organisations internationales sont devenues", a-t-il poursuivi. "Ces institutions internationales, qu'il s'agisse de la CPI, du Conseil des droits de l'homme, de l'UNRWA et d'autres organismes, ont été créées avec les meilleures intentions du monde. Mais aujourd'hui, ces organisations se sont égarées. La Cour pénale internationale est désormais l'arme des criminels et des terroristes. Sa boussole morale s'est brisée".

Erdan a également fustigé la minute de silence observée à l'ONU pour commémorer le président iranien, Ebrahim Raïssi, tué dans un crash d’hélicoptère. "Il y a un mois, le 'boucher de Téhéran', a lancé une attaque sans précédent de missiles et de drones sur Israël pour assassiner des milliers d'Israéliens innocents. Il a le sang de milliers d'Iraniens innocents sur les mains et c’est à lui que le Conseil de sécurité consacre une minute de silence ?", a-t-il condamné.

À propos de l’opération israélienne à Rafah, Gilad Erdan a affirmé : "Cette guerre peut se terminer demain ! Cela dépend de vous ! Si le Hamas libère les otages et se rend, plus un seul coup de feu ne sera nécessaire. Pourquoi ne faites-vous pas écho à ce message au monde ?". Aujourd'hui, le Conseil a choisi de rester inactif. Utilisez votre pouvoir et faites pression sur les terroristes. Aidez-nous à mettre fin à cette guerre en éliminant le Hamas et en nous restituant nos otages. Aidez-nous à apporter un avenir meilleur pour tous", a-t-il conclu.