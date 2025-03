La famille du terroriste de Haïfa : "Il souffrait de schizophrénie et d'autisme"

La famille de Yitro Shaheen, l'auteur de l'attaque survenue hier au terminal d'autobus Lev HaMifratz à Haïfa, a déclaré mardi posséder des documents médicaux attestant de son état psychotique. Yitro, un Druze de 20 ans originaire de Shefaram, souffrait de problèmes psychiatriques et était suivi par les services sociaux de sa ville. Détenteur de la double nationalité israélienne et allemande, il avait séjourné à l'étranger ces derniers mois avant de revenir en Israël en février. Il a été abattu hier par un agent de sécurité et un passant présent sur les lieux.

"Tout d'abord, nous partageons la profonde douleur de la famille de la victime, habitant de Kafr Kanna, et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés", a déclaré la famille Shaheen dans un communiqué. "En tant que famille israélienne fière, dont la quatrième génération a servi et sert dans les forces de sécurité, nous tenons à présenter au public des faits incontestables."

Selon les proches, "il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui souffrait de graves maladies mentales pour lesquelles il a été traité et hospitalisé plusieurs fois en Israël et dans son pays natal, l'Allemagne. Il souffrait de schizophrénie sévère, d'autisme, d'un retard extrême de développement et avait fait plusieurs tentatives de suicide par le passé."

"En raison de ces graves maladies, il prenait régulièrement des médicaments en grande quantité", ont-ils ajouté. "Son état de santé est connu des institutions psychiatriques du pays, notamment Al-Mazra'a à Akko et l'hôpital psychiatrique de Tirat Carmel, et il était suivi par le département des services sociaux de Shefaram."

L'attaque a coûté la vie à Hassan Dahamsheh, iun Arabe israélien de 62 ans, originaire de Kafr Kanna, et fait cinq blessés, dont trois dans un état modéré et deux légèrement touchés. Le frère de la victime, Omar Dahamsheh, a témoigné : "C'était un homme sans histoire, un homme de paix, sans ennemis, qui n'aimait pas les conflits ni aucun trouble. Il n'a jamais fait de mal à personne de toute sa vie."