La France durcit le ton et évoque des sanctions contre Israël

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a appelé mardi à reconsidérer l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes concernant la situation à Gaza. Cette prise de position marque une escalade significative dans la rhétorique française à l'égard de Jérusalem. "Le gouvernement français estime qu'une action supplémentaire incluant des sanctions ciblées doit être envisagée", a déclaré Barrot lors d'une interview radiophonique, faisant référence à l'accord qui encadre juridiquement les relations privilégiées entre les parties dans de nombreux domaines, notamment commerciaux.

Le chef de la diplomatie française n'a pas mâché ses mots concernant la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne : "La situation à Gaza est intolérable. La violence aveugle et le blocage de l'aide humanitaire par Israël ont transformé la bande de Gaza en piège mortel, pour ne pas dire en cimetière."

Ces déclarations s'inscrivent dans la continuité d'une position commune exprimée la veille par la France, le Royaume-Uni et le Canada. Dans leur communiqué, les trois pays ont vivement critiqué l'extension des opérations militaires à Gaza et la détérioration de la situation humanitaire, avertissant qu'ils "n'assisteraient pas passivement à la poursuite de ces actions condamnables par le gouvernement Netanyahou".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répliqué en qualifiant cette position de "récompense" pour le Hamas et les massacres du 7 octobre. "En demandant à Israël de mettre fin à sa guerre défensive avant que les terroristes du Hamas à notre frontière soient éliminés, et en exigeant la création d'un État palestinien, les dirigeants à Londres, Ottawa et Paris offrent une énorme récompense pour l'attaque meurtrière contre Israël", a-t-il dénoncé, ajoutant que cette posture "invite à commettre davantage d'atrocités".