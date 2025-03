La France « opposée à toute forme d'annexion » de la Judée-Samarie ou de Gaza

Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a réaffirmé vendredi l'opposition de la France "à toute forme d'annexion, qu'elle concerne la Cisjordanie ou Gaza", lors d'un point presse à Dijon.

Cette déclaration fait suite à l'annonce du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, qui a indiqué avoir ordonné à l'armée de "saisir davantage de territoire à Gaza" susceptible d'être "annexé" si le Hamas ne libère pas les otages.

"J'ai donné l'ordre à Tsahal de prendre davantage de territoires à Gaza, tout en évacuant la population, et d'étendre les zones de sécurité pour protéger les localités israéliennes", a précisé Katz dans un communiqué officiel. Face à cette escalade, le chef de la diplomatie française a rappelé la position constante de la France : "Nous avons une vision très claire de ce que doit être l'avenir de la région. C'est une solution à deux États qui vivent en paix côte à côte, avec des reconnaissances réciproques et des garanties de sécurité." Barrot a insisté sur le fait que cette solution représente "la seule voie pour que la paix et la stabilité s'installent durablement dans la région", s'opposant ainsi fermement aux velléités expansionnistes israéliennes qui risquent de compromettre davantage les perspectives de paix au Moyen-Orient.