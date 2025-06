La France réaffirme ne pas vendre d'armes à Israël

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a réaffirmé vendredi soir la position française concernant les ventes d'armes à Israël, suite au refus des dockers de Marseille de charger des composants militaires destinés à Haïfa.

Position "claire" de Paris

"La position de la France est on ne peut plus claire. Il n'y a pas d'armes vendues à Israël. Et pour cause, Israël est un des principaux concurrents des industries françaises", a déclaré Sébastien Lecornu sur LCI.

Le ministre a néanmoins précisé deux exceptions : les composants destinés au "Dôme de fer", système de défense antimissile israélien, et les "éléments pour la réexportation" qui transitent par Israël avant d'être réexpédiés ailleurs.

Mercredi et jeudi, les dockers de Marseille-Fos ont refusé de charger des conteneurs contenant des pièces pour fusils-mitrailleurs fabriquées par l'entreprise marseillaise Eurolinks, afin de ne pas "participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien". Le navire a finalement quitté le port vendredi sans sa cargaison litigieuse.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait précédemment confirmé sur RTL : "Nous ne livrons pas de matériel militaire utilisé à Gaza", tout en citant les mêmes exceptions pour la défense et la réexportation.

Barrot a toutefois averti qu'utiliser le matériel d'Eurolinks à Gaza placerait "l'entreprise qui l'exporte en contravention vis-à-vis du droit".